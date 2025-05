Le Pèlerinage gustatif – Alleins, 15 juin 2025 10:30, Alleins.

Bouches-du-Rhône

Le Pèlerinage gustatif Dimanche 15 juin 2025 à 10h30.

Sous réserve de conditions météo favorables. Alleins Bouches-du-Rhône

Tarif : 45 – 45 – 45 EUR

Début : 2025-06-15 10:30:00

fin : 2025-06-15

2025-06-15

L’Office de Tourisme du Massif des Costes vous propose un nouvel évènement associant plaisir de la marche, patrimoine, nature et gastronomie Le Pèlerinage gustatif !

Partez pour une déambulation gourmande dans la plaine du Petit Sonnailler (seulement 4 km de marche), à la découverte de trois chapelles rurales pleines de charme Saint-Martin (Aurons), Saint-Georges (Alleins) et Saint-Jean (Alleins).



Après la marche, laissez-vous surprendre par un déjeuner en 3 étapes, préparé par le chef Max Kadaoui de La Bastide du Moulin à Poivre , et servi dans un lieu exceptionnellement ouvert pour l’évènement la chapelle Saint-Jean.



Une expérience sensorielle mêlant patrimoine, nature et cuisine d’exception.



Le nombre de places étant très limité, n’attendez pas pour vous inscrire ! .

Alleins 13980 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 55 15 55 accueil@massifdescostes.com

English :

The Massif des Costes Tourist Office offers you a new event combining the pleasure of walking, heritage, nature and gastronomy: The Tasty Pilgrimage!

German :

Das Fremdenverkehrsamt des Massif des Costes schlägt Ihnen eine neue Veranstaltung vor, die Wanderfreude, Kulturerbe, Natur und Gastronomie miteinander verbindet: Le Pèlerinage gustatif (Die geschmackvolle Pilgerreise)!

Italiano :

L’Ufficio del Turismo del Massif des Costes vi propone un nuovo evento che unisce il piacere di camminare, il patrimonio, la natura e la gastronomia: il Pellegrinaggio Gustoso!

Espanol :

La Oficina de Turismo del Macizo de las Costas le propone un nuevo evento que combina el placer del senderismo, el patrimonio, la naturaleza y la gastronomía: ¡La Peregrinación Sabrosa!

