Le Pellerin face aux risques d’inondation Espace René-Cassin Le Pellerin

Le Pellerin face aux risques d’inondation Espace René-Cassin Le Pellerin jeudi 13 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-13 19:00 –

Gratuit : oui Tout public

Cette rencontre sera l’occasion d’informer et d’échanger avec la population sur les différents aléas auxquels le territoire est exposé, ainsi que sur les outils et dispositifs existants pour y faire face. Le territoire pellerinais est concerné par plusieurs formes de risques d’inondation :? Les débordements de cours d’eau ;? Le ruissellement lors de gros orages, quand l’eau ne s’infiltre pas dans les sols et s’accumule en surface ;? La remontée de nappe phréatique : un nouveau risque à l’étude.Ces phénomènes ne sont pas abstraits : la tempête Xynthia en 2010 ou encore les épisodes récents dans le secteur de la Martinière ont rappelé la vulnérabilité du territoire. Cette réunion de sensibilisation et d’information présentera des outils et dispositifs permettant d’anticiper et d’agir ? Le Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM), qui recense les principaux risques du territoire.? Le Plan Communal de Sauvegarde (PCS), véritable mode d’emploi interne opérationnel permettant à la Commune et aux agents d’intervenir rapidement en cas de crise. Des exercices ont déjà été réalisés afin de tester et renforcer l’efficacité de ce dispositif.? Le futur Plan Intercommunal de Sauvegarde (PICS), élaboré à l’échelle métropolitaine, qui permettra de coordonner les moyens entre communes et d’assurer une solidarité territoriale (accueil de populations, hébergements d’urgence, etc.). Prévenir les inondations grâce au PAPI Un temps sera consacré au Programme d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI), porté par Nantes Métropole. Ce programme regroupe 43 actions en faveur de la prévention.Parmi elles, le diagnostic de vulnérabilité gratuit pour les habitants. Ce diagnostic permet d’identifier les travaux recommandés pour rendre son logement plus résilient. Les habitants peuvent ensuite bénéficier de subventions allant jusqu’à 80 % du montant des travaux engagés. Une mobilisation collective Enfin, les membres de la commission Rive de Loire du Conseil des Sages présenteront leur guide pratique, élaboré pour les Pellerinais, synthétisant les informations issues des différents documents existants.

Espace René-Cassin Le Pellerin 44640