LE PÈRE KARAMAZOV Place Toulouse

Place 8 Place Benoît Arzac Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 10 – 10 – 15 EUR

Début : 2025-12-18 20:30:00

fin : 2025-12-19 21:30:00

2025-12-18

Un vieux fou, un dernier verre il n’a plus rien à perdre.

Il veut qu’on l’appelle Raoul.

Il chante, il danse, il crie, il rigole, il en fait trop, il aboie presque. Il déballe tout, Raoul.

Il joue sa vie sur scène.

Ses enfants le détestent. Le monde l’a oublié.

Il rit fort, presque trop fort. Mais ses yeux sont inquiets. Comme s’il attendait quelque chose… ou quelqu’un.

C’est une drôle d’histoire à la fois marrante et triste. Un vrai spectacle de folie.

Il balance des vérités, parfois dures, mais toujours avec humour.

Et au milieu de ce chaos, parfois… il y a un moment de beauté.

Tant qu’il y aura des gens comme Raoul, assez courageux pour tout dire,

le monde tiendra debout. Peut-être. 10 .

Place 8 Place Benoît Arzac Toulouse 31300 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 21 51 78

English :

An old fool, a nightcap: he’s got nothing left to lose.

He wants to be called Raoul.

He sings, he dances, he shouts, he laughs, he tries too hard, he almost barks. He spills his guts, Raoul.

He plays out his life on stage.

German :

Ein alter Narr, ein letzter Drink: Er hat nichts mehr zu verlieren.

Er will, dass man ihn Raoul nennt.

Er singt, er tanzt, er schreit, er lacht, er übertreibt, er bellt fast. Raoul packt alles aus.

Er spielt sein Leben auf der Bühne.

Italiano :

Un vecchio pazzo, un nottambulo: non ha più nulla da perdere.

Vuole essere chiamato Raoul.

Canta, balla, grida, ride, si sforza troppo, quasi abbaia. Raoul sputa il rospo.

Recita la sua vita sul palcoscenico.

Espanol :

Un viejo loco, un noctámbulo: ya no tiene nada que perder.

Quiere que le llamen Raúl.

Canta, baila, grita, ríe, se esfuerza demasiado, casi ladra. Raoul se desahoga.

Representa su vida en el escenario.

