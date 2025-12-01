Le Pére Noël à Argelès-Gazost Mail de l’église Argelès-Gazost

Le Pére Noël à Argelès-Gazost

Début : 2025-12-20 09:00:00

fin : 2025-12-20

2025-12-20

Le Père Noël sera présent samedi matin lors des rencontres du samedi pour partager un moment magique avec les enfants ! Au programme quelques photos souvenir et de joyeuses balades en tracteur dans le centre-ville.

English :

Santa Claus will be present on Saturday morning to share a magical moment with the children! On the program: a few souvenir photos and joyful tractor rides through the town center.

German :

Der Weihnachtsmann wird am Samstagmorgen bei den Samstagstreffen anwesend sein, um einen magischen Moment mit den Kindern zu teilen! Auf dem Programm stehen einige Erinnerungsfotos und fröhliche Traktorfahrten durch das Stadtzentrum.

Italiano :

Babbo Natale sarà presente sabato mattina per condividere un momento magico con i bambini! In programma: alcune foto ricordo e allegre passeggiate in trattore nel centro della città.

Espanol :

Papá Noel estará presente el sábado por la mañana para compartir un momento mágico con los niños En el programa: algunas fotos de recuerdo y alegres paseos en tractor por el centro de la ciudad.

