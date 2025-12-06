Le Père Noël à Badaboum Parc Distré
Le Père Noël à Badaboum Parc Distré samedi 6 décembre 2025.
Le Père Noël à Badaboum Parc
Route de Cholet Distré Maine-et-Loire
Début : 2025-12-06 15:30:00
fin : 2025-12-20 17:00:00
2025-12-06 2025-12-10 2025-12-13 2025-12-17 2025-12-20
Venez à la rencontre du Père Noël !
Cette année encore, le Père Noël fait une halte enchantée chez Badaboum Parc pour partager un moment rempli de magie et de sourires. Petits et grands sont invités à venir le saluer, lui confier leurs souhaits et repartir avec un souvenir inoubliable.
Dans une ambiance chaleureuse et festive, laissez-vous emporter par la féerie de Noël.
Ne manquez pas cette occasion unique de vivre un instant hors du temps… Le Père Noël vous attend !
PRECISIONS HORAIRES
Samedi 6 décembre 2025 de 15h30 à 17h.
Mercredi 10 décembre 2025 de 15h30 à 17h.
Samedi 13 décembre 2025 de 15h30 à 17h.
Mercredi 17 décembre 2025 de 15h30 à 17h.
Samedi 20 décembre 2025 de 15h30 à 17h. .
Route de Cholet Distré 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 40 80 58 badaboum-parc@orange.fr
English :
Come and meet Santa Claus!
