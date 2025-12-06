Le Père Noël à Badaboum Parc Distré

Le Père Noël à Badaboum Parc

Venez à la rencontre du Père Noël !

Cette année encore, le Père Noël fait une halte enchantée chez Badaboum Parc pour partager un moment rempli de magie et de sourires. Petits et grands sont invités à venir le saluer, lui confier leurs souhaits et repartir avec un souvenir inoubliable.

Dans une ambiance chaleureuse et festive, laissez-vous emporter par la féerie de Noël.

Ne manquez pas cette occasion unique de vivre un instant hors du temps… Le Père Noël vous attend !

PRECISIONS HORAIRES

Samedi 6 décembre 2025 de 15h30 à 17h.

Mercredi 10 décembre 2025 de 15h30 à 17h.

Samedi 13 décembre 2025 de 15h30 à 17h.

Mercredi 17 décembre 2025 de 15h30 à 17h.

Samedi 20 décembre 2025 de 15h30 à 17h. .

Route de Cholet Distré 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 40 80 58 badaboum-parc@orange.fr

