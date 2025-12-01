Le Père Noël à Cap Fourchon Zone de Fourchon, Chemin de Fourchon Arles

Le Père Noël à Cap Fourchon

Samedi 20 décembre 2025 de 14h à 19h. Zone de Fourchon, Chemin de Fourchon La Galerie Auchan Arles Bouches-du-Rhône

Rendez-vous dans la Galerie Auchan Arles ! L’association des commerçants de Cap Fourchon vous invite à une après-midi festive avec photo gratuite avec le Père Noël et concours de dessins.

Dépose ton dessin dans l’urne pour tenter de gagner une console Nintendo Switch 2, un vélo (jusqu’à 6/7 ans) ou une trottinette (jusqu’à 6/7 ans). Tirage au sort à 19h, en présence du Père Noël.



Au programme



– Une photo gratuite avec le Père Noël pour immortaliser ce moment.



– Un concours de dessins dépose ton plus beau dessin dans l’urne, ou réalise le sur place grâce au matériel mis à disposition, puis glisse le dans l’urne pour participer au tirage au sort et tenter de gagner Une console Nintendo Switch 2, un vélo (âge maximum 6/7 ans), une trottinette (âge maximum 6/7 ans)



! Tirage au sort à 19h00, en présence du Père Noël !



Informations importantes

– La présence d’un parent ou responsable légal est obligatoire pour participer à l’événement et au tirage au sort.

– Les lots seront attribués uniquement aux enfants présents, ou représentés par un parent/tuteur légal lors du tirage au sort.

– L’association des commerçants de Cap Fourchon décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol des dessins déposés.

– Les gagnants seront contactés sur place et devront présenter une pièce d’identité (pour les parents) pour récupérer leur lot.



Ne manquez pas ce rendez-vous festif et convivial ! .

Zone de Fourchon, Chemin de Fourchon La Galerie Auchan Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 18 41 20

English :

See you in the Galerie Auchan Arles! The Cap Fourchon merchants’ association invites you to a festive afternoon with a free photo with Santa and a drawing competition.

