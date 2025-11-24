LE PÈRE NOËL À LA MÉDIATHÈQUE MÉDIATHÈQUE AU FIL DES MOTS Merville
LE PÈRE NOËL À LA MÉDIATHÈQUE MÉDIATHÈQUE AU FIL DES MOTS Merville lundi 22 décembre 2025.
LE PÈRE NOËL À LA MÉDIATHÈQUE
MÉDIATHÈQUE AU FIL DES MOTS 35 Place du 11 Novembre 1918 Merville Haute-Garonne
Tarif : 0 – 0 – EUR
0
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-22
fin : 2025-12-22
Date(s) :
2025-12-22
Le Père Noël fera une halte à la médiathèque !
C’est l’occasion pour les enfants d’être photographiés avec lui !
Les photos seront envoyées aux familles, par email, dans les jours qui suivent. 0 .
MÉDIATHÈQUE AU FIL DES MOTS 35 Place du 11 Novembre 1918 Merville 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 85 67 45 mediatheque@merville31.fr
English :
Santa Claus makes a stop at the media library!
German :
Der Weihnachtsmann wird in der Mediathek Halt machen!
Italiano :
Babbo Natale farà tappa alla biblioteca multimediale!
Espanol :
Papá Noel hará una parada en la biblioteca multimedia
L’événement LE PÈRE NOËL À LA MÉDIATHÈQUE Merville a été mis à jour le 2025-11-21 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE