LE PÈRE NOËL À LA MÉDIATHÈQUE MÉDIATHÈQUE AU FIL DES MOTS Merville lundi 22 décembre 2025.

MÉDIATHÈQUE AU FIL DES MOTS 35 Place du 11 Novembre 1918 Merville Haute-Garonne

Le Père Noël fera une halte à la médiathèque !
C’est l’occasion pour les enfants d’être photographiés avec lui !
Les photos seront envoyées aux familles, par email, dans les jours qui suivent. 0  .

MÉDIATHÈQUE AU FIL DES MOTS 35 Place du 11 Novembre 1918 Merville 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 85 67 45  mediatheque@merville31.fr

English :

Santa Claus makes a stop at the media library!

German :

Der Weihnachtsmann wird in der Mediathek Halt machen!

Italiano :

Babbo Natale farà tappa alla biblioteca multimediale!

Espanol :

Papá Noel hará una parada en la biblioteca multimedia

