Le père-Noël à Langres Langres

Dans les rues du centre-ville Langres Haute-Marne
Gratuit
Entrée libre
Début : 2025-12-13
fin : 2025-12-17
2025-12-13 2025-12-17 2025-12-20 2025-12-24
Tout public
Déambulation du père Noël dans les rues du centre-ville avec distribution de papillotes. .
