LE PERE NOEL A UN INCROYABLE TALENT – THEATRE A L’OUEST Rouen

LE PERE NOEL A UN INCROYABLE TALENT Début : 2025-12-24 à 16:30. Tarif : – euros.

Anselme Noël est parti en vacances avec ses copains les Rois Mages.Mme Hortense, sa directrice des opérations, garde la maison et assure la préparation de la prochaine tournée.Mais voilà qu’elle reçoit un message des plus inquiétant : les rennes ont kidnappé Anselme !!!Ni une ni deux, Mme Hortense décide d’organiser un casting géant pour trouver un Père Noël de remplacement en attendant la libération d’Anselme.Après avoir constitué un jury, les talents s’enchaînent devant la caméra.Trouvera-t-elle son Père Noël ?Chansons et textes joyeux composent ce spectacle dynamique et drôle qui embarquera enfants… et parents !

Vous pouvez obtenir votre billet ici

THEATRE A L’OUEST 26 QUAI GASTON BOULET 76000 Rouen 76