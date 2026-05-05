Le Père Noël a un incroyable talent, Théâtre de Poche Graslin, Nantes

Le Père Noël a un incroyable talent 17 – 24 octobre Théâtre de Poche Graslin Loire-Atlantique

Tarifs plein 12€ Tarifs enfants 10

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-17T16:00:00+02:00 – 2026-10-17T17:00:00+02:00

Fin : 2026-10-24T16:00:00+02:00 – 2026-10-24T17:00:00+02:00

Genre : Spectacle enfant – Jeune public à partir de 5 ans – Durée : 50min

Anselme Noël est parti en vacances avec ses copains les Rois Mages.

Mme Hortense, sa directrice des opérations, garde la maison et assure la préparation de la prochaine tournée. Mais voilà qu’elle reçoit un message des plus inquiétant : les rennes ont kidnappé Anselme ! Ni une ni deux, Mme Hortense décide d’organiser une casting géant pour trouver un Père Noël de remplacement en attendant la libération d’Anselme.

Après avoir constitué un jury, les talents s’enchaînent devant la caméra.

Trouvera-t-elle son Père Noël ? Chansons et textes joyeux composent ce spectacle dynamique et drôle qui embarquera enfants… et parents !

Théâtre de Poche Graslin 5 Rue Lekain, 44000 Nantes Nantes 44003 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.vostickets.fr/Billet/FR/representation-THEATRE_POCHE_GRASLIN-33581-0.wb?REFID=o4MPAAAAAAAAAAAAtAA »}, {« type »: « email », « value »: « accueil@theatredepochegraslin.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0240473444 »}]

Qui sera le prochain père Nöel ? Enfants spectacle enfant