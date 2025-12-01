Le Père Noël arrive à Avezé Avezé
Salle des fêtes Avezé Sarthe
Début : 2025-12-21 17:30:00
fin : 2025-12-21
2025-12-21
A 17h30 le père Noël en tournée fera un détour pour nous rendre visite et distribuer des confiseries aux enfants sages. Tous iront à sa rencontre pour l’accueillir avec des lampions. Sur la place les parents pourront se réchauffer et partager vin chaud, chocolat accompagné de chouquettes et autres gâteaux. Gratuit. .
Salle des fêtes Avezé 72400 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 93 17 33
