Le Père Noël arrive à Avezé Avezé

Le Père Noël arrive à Avezé

Salle des fêtes Avezé Sarthe

2025-12-21 17:30:00

fin : 2025-12-21

2025-12-21

A 17h30 le père Noël en tournée fera un détour pour nous rendre visite et distribuer des confiseries aux enfants sages. Tous iront à sa rencontre pour l’accueillir avec des lampions. Sur la place les parents pourront se réchauffer et partager vin chaud, chocolat accompagné de chouquettes et autres gâteaux. Gratuit. .

Salle des fêtes Avezé 72400 Sarthe Pays de la Loire

