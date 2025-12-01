Le Père Noël arrive à Retournac Retournac
Le Père Noël arrive à Retournac Retournac mercredi 24 décembre 2025.
Le Père Noël arrive à Retournac
place Boncompain Retournac Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-24 14:30:00
fin : 2025-12-24
Date(s) :
2025-12-24
Ho ho ho ! Le Père Noël arrive à Retournac ! Rendez-vous place Boncompain, pour accueillir le Père Noël comme il se doit !
Au programme Tours de calèche avec le Père Noël, Manège & structure gonflable. Un moment magique à partager en famille !
place Boncompain Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 41 00
Ho ho ho! Santa Claus is coming to Retournac! Join us at Place Boncompain to welcome Santa Claus in style!
On the program: Horse-drawn carriage rides with Santa, merry-go-round & inflatable structure. A magical moment to share with the whole family!
L’événement Le Père Noël arrive à Retournac Retournac a été mis à jour le 2025-12-17 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire