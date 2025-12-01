Le Père Noël arrive à Retournac Retournac

Le Père Noël arrive à Retournac

place Boncompain Retournac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-24 14:30:00

fin : 2025-12-24

Date(s) :

2025-12-24

Ho ho ho ! Le Père Noël arrive à Retournac ! Rendez-vous place Boncompain, pour accueillir le Père Noël comme il se doit !

Au programme Tours de calèche avec le Père Noël, Manège & structure gonflable. Un moment magique à partager en famille !

.

place Boncompain Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 41 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Ho ho ho! Santa Claus is coming to Retournac! Join us at Place Boncompain to welcome Santa Claus in style!

On the program: Horse-drawn carriage rides with Santa, merry-go-round & inflatable structure. A magical moment to share with the whole family!

