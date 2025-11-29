Le père Noêl arrive au château de Montaigne Saint-Michel-de-Montaigne
Le père Noêl arrive au château de Montaigne Saint-Michel-de-Montaigne samedi 13 décembre 2025.
Saint-Michel-de-Montaigne Dordogne
Début : 2025-12-13
fin : 2025-12-14
2025-12-13 2025-12-20
Au programme de 16h30 à 17h30
Rencontre avec le Père Noël
Moment photo avec le Père Noël
Goûter et conte de Noël
Concours du pull de Noël le plus moche tentez de gagner une entrée gratuite
Vin chaud à déguster
Important événement uniquement sur réservation .
Saint-Michel-de-Montaigne 24230 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 58 63 93
