Le père Noêl arrive au château de Montaigne

Saint-Michel-de-Montaigne Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-13 2025-12-20

Au programme de 16h30 à 17h30

Rencontre avec le Père Noël

Moment photo avec le Père Noël

Goûter et conte de Noël

Concours du pull de Noël le plus moche tentez de gagner une entrée gratuite

Vin chaud à déguster

Important événement uniquement sur réservation .

Saint-Michel-de-Montaigne 24230 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 58 63 93

