Le père Noêl arrive au château de Montaigne Saint-Michel-de-Montaigne

Le père Noêl arrive au château de Montaigne Saint-Michel-de-Montaigne samedi 13 décembre 2025.

Saint-Michel-de-Montaigne Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13
fin : 2025-12-14

Date(s) :
2025-12-13 2025-12-20

Au programme de 16h30 à 17h30

Rencontre avec le Père Noël
Moment photo avec le Père Noël
Goûter et conte de Noël
Concours du pull de Noël le plus moche tentez de gagner une entrée gratuite
Vin chaud à déguster

Important événement uniquement sur réservation   .

Saint-Michel-de-Montaigne 24230 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 58 63 93 

