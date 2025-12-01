Le Père Noël au Fort Taissy

Le Père Noël au Fort

Fort de Montbré Taissy Marne

Début : 2025-12-20 14:00:00

fin : 2025-12-20 18:00:00

2025-12-20

Tout public

Le père Noël fait une escale par le Fort de Montbré ! Venez prendre une photo avec le père Noël, voir l’arrivé du père Noël en traineau, faire une balade avec les huskys, et participer à des activités manuelles pour décorer votre maison ! .

Fort de Montbré Taissy 51500 Marne Grand Est +33 6 58 14 43 00

