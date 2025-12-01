Le Père Noël au Jardin Junot Jardin Junot Paris
Le Père Noël fait escale au Jardin Junot Paris 18 !
Mercredi 17 décembre – de 15h00 à 17h00.
Le Père Noël sera présent au Jardin Junot pour un après-midi enchanté, rempli de rires, de créations, de surprises… et de magie.
gratuit
Venez vivre un moment unique au cœur de Montmartre, en famille !
Tout public.
Jardin Junot 17 avenue Junot 75018 Paris
https://www.jardinjunot.com/event-details/rencontre-avec-le-pere-noel-1