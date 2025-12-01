Le Père Noël au Légué Plérin

Le Père Noël au Légué

Quai Gabriel Péri Plérin Côtes-d’Armor

Début : 2025-12-13 15:00:00

fin : 2025-12-13 18:00:00

2025-12-13

Venez guetter l’arrivée du Père Noël le samedi 13 décembre 2025 sur le Port du Légué, en face du Grand Léjon.

Comme chaque année, le Père Noël apparaîtra mystérieusement vers 15h pour saluer les enfants, recueillir leurs listes et messages et bien sûr se faire prendre en photo ! Il sera accueilli par des chansons et les adultes pourront savourer un vin chaud pour aider notre association à entretenir le bateau.

Retrouvez sur place des ateliers jeux, boutique, stand de boissons chaudes et gâteaux. .

Quai Gabriel Péri Plérin 22190 Côtes-d’Armor Bretagne

