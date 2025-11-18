Le Père Noel Couleur Bouffay 2025 Commune libre du Bouffay Nantes

Le Père Noel Couleur Bouffay 2025 Samedi 13 décembre, 17h00 Commune libre du Bouffay Loire-Atlantique

Gratuit !

Comme chaque année la Commune Libre du Bouffay est ravie d’accueillir son ami le Père Noël et ses lutins pour sa traditionnelle animation « Père Noël Couleur Bouffay » le Samedi 13 décembre 2025.

Au programme : distribution d’un goûter sur fond de chants de noël à partir de 17h15, distribution des lampions et arrivée du Père Noël à 17h45 sur son char spécialement conçu pour l’occasion avant une grande parade gestive aux lampions à 18h (distribués gratuitement aux enfants présents !).

Durant toute la période des fêtes, la Commune Libre du Bouffay fait vivre la magie de Noël au Bouffay en illuminant sa vitrine et en installant – avec la complicité de la Ville de Nantes – la traditionnelle Boite aux Lettres du Père Noël Place du Bouffay. Cette année de nombreuses surprises sont attendues les lutins de Noël ayant annoncés leur venue !

Le tout avec un clin d’œil au « Voyage en Hiver » de la Ville de Nantes dont la Commune Libre du Bouffay est fière d’être partenaire avec « Mon Manège Éternel » Place du Bouffay ainsi que l’illumination des Vignes du Bouffay Place Albert Athimon (en proximité du cours des 50 otages)

Commune Libre du Bouffay