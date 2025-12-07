Le Père Noël des Aviateurs Marcé

Le Père Noël des Aviateurs

Musée Espace Air Passion Marcé Maine-et-Loire

Début : 2025-12-07 14:00:00

fin : 2025-12-07 18:00:00

2025-12-07

Le Père Noël donne rendez-vous aux enfants et à leurs familles à l’Espace Air Passion pour une escale exceptionnelle !

Une semaine avant Noël, le musée est paré de ses habits de lumière pour se préparer à accueillir une personnalité très importante…Le Père-Noël vient rendre visite aux enfants à Espace Air Passion avec son avion d’époque !

Après son atterrissage, il est accueilli par le public et par Fouga, la mascotte d’Espace Air Passion, qui guide le Père Noël jusqu’à son atelier aménagé dans le musée ; c’est là que tous les enfants pourront être pris en photo avec lui.

Au programme de l’après-midi, animations et jeux pour enfants, photos avec le Père-Noël et bien d’autres surprises. Vous pourrez également profiter des nouveautés de la boutique et d’un stand de crêpes et boissons chaudes. Le public pourra visiter le musée en attendant sa venue et les enfants pourront remettre leur lettre au Père-Noël en main propre.

Des ateliers manuels sont proposés aux enfants dès 4 ans pour les aider à patienter et tout le monde pourra se réchauffer grâce aux différents points chauds (crêpes, café-chocolat et vin chaud).

Tarifs 7 € plein tarif, 4 € tarif réduit (enfants > 3 ans, étudiants, et handicapés). Gratuit en-dessous de 4 ans.

Pass Tribu à 18 € (2 adultes accompagnés de 2 à 5 enfants de 4 ans et plus) Les ateliers enfants sont gratuits.

Vous pouvez prendre vos places directement à l’accueil du musée ou bien en ligne. .

Musée Espace Air Passion Marcé 49140 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 33 04 10

English :

Santa Claus will meet children and their families at Espace Air Passion for an exceptional stopover!

German :

Der Weihnachtsmann trifft sich mit den Kindern und ihren Familien im Espace Air Passion zu einem außergewöhnlichen Zwischenstopp!

Italiano :

Babbo Natale incontrerà i bambini e le loro famiglie all’Espace Air Passion per una sosta eccezionale!

Espanol :

Papá Noel se reunirá con los niños y sus familias en el Espace Air Passion para hacer una parada excepcional

