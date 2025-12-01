Le Père Noël des Motards dans la ville de Lourdes Lourdes
Le Père Noël des Motards dans la ville de Lourdes dimanche 21 décembre 2025.
Début : 2025-12-21 13:30:00
fin : 2025-12-21 15:30:00
2025-12-21
Traversées de Lourdes en moto organisées par l’association Les Chevaliers de l’Espoir.
Entre 13 h 30 et 14 h route de Tarbes, avenue François Abadie, avenue Alexandre Marqui, avenue Maransin, rue Saint-Pierre, place Marcadal, rue Lafitte, avenue MaréchalFoch, avenue Francis Lagardère.
Entre 15 h 15 et 15 h 30 boulevard d’Espagne, boulevard du Centenaire, route de Bagnères.
Renseignements au: 05 62 42 54 57
Bikers’ Santa Claus
Motorcycle tours of Lourdes organized by Les Chevaliers de l?Espoir.
Between 1.30pm and 2pm: route de Tarbes, avenue François Abadie, avenue Alexandre Marqui, avenue Maransin, rue Saint-Pierre, place Marcadal, rue Lafitte, avenue MaréchalFoch, avenue Francis Lagardère.
Between 3.15 and 3.30 pm: boulevard d?Espagne, boulevard du Centenaire, route de Bagnères.
Information: 05 62 42 54 57
