Le Père Noël des Motards dans la ville de Lourdes Lourdes

Le Père Noël des Motards

Lourdes Hautes-Pyrénées

Début : 2025-12-21 13:30:00

fin : 2025-12-21 15:30:00

2025-12-21

Le Père Noël des Motards

Traversées de Lourdes en moto organisées par l’association Les Chevaliers de l’Espoir.

Entre 13 h 30 et 14 h route de Tarbes, avenue François Abadie, avenue Alexandre Marqui, avenue Maransin, rue Saint-Pierre, place Marcadal, rue Lafitte, avenue MaréchalFoch, avenue Francis Lagardère.

Entre 15 h 15 et 15 h 30 boulevard d’Espagne, boulevard du Centenaire, route de Bagnères.

Renseignements au: 05 62 42 54 57

English :

Bikers’ Santa Claus

Motorcycle tours of Lourdes organized by Les Chevaliers de l?Espoir.

Between 1.30pm and 2pm: route de Tarbes, avenue François Abadie, avenue Alexandre Marqui, avenue Maransin, rue Saint-Pierre, place Marcadal, rue Lafitte, avenue MaréchalFoch, avenue Francis Lagardère.

Between 3.15 and 3.30 pm: boulevard d?Espagne, boulevard du Centenaire, route de Bagnères.

Information: 05 62 42 54 57

