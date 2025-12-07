Le Père Noël en reconversion | Comédie des Volcans Comédie des Volcans Clermont-Ferrand
Comédie des Volcans 15 boulevard Louis-Chartoire Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
moins de 12 ans
Début : 2025-12-07 16:00:00
fin : 2025-12-07
2025-12-07
Que se passerait-il si le Père Noël décidait de changer de métier ?
Comédie des Volcans 15 boulevard Louis-Chartoire Clermont-Ferrand 63100 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 81 74 07 51 hello@comediedesvolcans.fr
English :
What would happen if Santa decided to change jobs?
