LE PERE NOEL EN RECONVERSION – ESPACE WE WELCOME – LAGNY SUR MARNE Lagny-Sur-Marne

LE PERE NOEL EN RECONVERSION Début : 2025-12-28 à 16:00. Tarif : – euros.

Que se passerait-il si le Père Noël décidait de changer de métier ?Fatigué après des siècles de travail acharné, il pense à une reconversion, mais une telle décision ne se prend pas à la légère !Heureusement, il peut compter sur l’aide de la Fée Roce, pleine de sagesse, et d’Archibald, le chef des rennes, qui essaient de le convaincre de l’importance de son rôle.À travers des scènes pleines de rebondissements et de rires, les enfants découvriront l’importance de l’entraide et du sens des responsabilités.a partir de 4 ans

Vous pouvez obtenir votre billet ici

ESPACE WE WELCOME – LAGNY SUR MARNE 6 RUE DU DR NAUDIER 77400 Lagny-Sur-Marne 77