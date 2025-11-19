LE PERE NOEL EN RECONVERSION – LE PETIT BIJOU CAFE THEATRE Biarritz

LE PERE NOEL EN RECONVERSION Début : 2025-12-20 à 11:00. Tarif : – euros.

Zeus, Jules César, Louis XIV et le Père Noël réunis dans un seul spectacle ! Du jamais vu !!Le Père Noël ne veut plus être Père Noël !Catastrophe, Noël est dans quelques jours et il faut finir de charger les cadeaux. Son amie « Roce », la fée essaye de le convaincre de remettre sa tenue de Père Noël. Elle demandera de l’aide à « Archibald », le chef des rennes qui a un léger accent belge pour convaincre le père noël de faire sa reconversion après le 25 décembre.Il va falloir également surveiller les cadeaux car la vilaine sorcière « Danone » du « Mont Blanc » connait à présent les nouveaux projets du père noël et compte bien en profiter pour voler tous les cadeaux avec sa copine la « Pipelette » ! La fée Roce a du boulot pour tout gérer et ce n’est pas un problème, elle adore ça mais cela suffira-t-il pour livrer les cadeaux à temps?!Beaucoup d’humour pour ce conte de Noël qui emportera enfants et parents avec des personnages hauts en couleurs !

LE PETIT BIJOU CAFE THEATRE 5 AVENUE DE LA MARNE 64200 Biarritz 64