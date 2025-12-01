Le Père Noël en ville Bayeux

Le Père Noël en ville

Centre-ville Bayeux Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14 15:00:00

fin : 2025-12-21 18:00:00

Date(s) :

2025-12-14 2025-12-21

Le Père Noël déambulera dans le centre-ville de Bayeux pour le plus grand bonheur des petits !

Centre-ville Bayeux 14400 Calvados Normandie +33 6 43 84 38 41 espaceactionbayeux@gmail.com

English : Le Père Noël en ville

Santa Claus will be strolling through downtown Bayeux to the delight of the little ones!

