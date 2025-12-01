Le Père Noël en ville Bayeux
Le Père Noël en ville Bayeux dimanche 14 décembre 2025.
Centre-ville Bayeux Calvados
Début : 2025-12-14 15:00:00
fin : 2025-12-21 18:00:00
2025-12-14 2025-12-21
Le Père Noël déambulera dans le centre-ville de Bayeux pour le plus grand bonheur des petits !
Centre-ville Bayeux 14400 Calvados Normandie +33 6 43 84 38 41 espaceactionbayeux@gmail.com
English : Le Père Noël en ville
Santa Claus will be strolling through downtown Bayeux to the delight of the little ones!
