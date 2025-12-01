Le Père Noël en voit de toutes les couleurs à Bosc-le-Hard

Bosc-le-Hard Seine-Maritime

Début : 2025-12-19 16:30:00

fin : 2025-12-19 23:30:00

2025-12-19

Ce vendredi 19 décembre, la mairie de Bosc-le-Hard vous invite à son événement Le Père Noël en voit de toutes les couleurs !

Commencer cet après-midi avec le marché de Noël de Bosc-le-Hard dès 16h30 jusqu’à 19h30 où vous pourrez assister à la grande parade de Noël. Rester prendre votre photo avec le Père Noël et admirer les feux d’artifices.

Pour que le Père Noël en voit de toutes les couleurs, la mairie de Bosc-le-Hard vous attend nombreux !

Possibilité de se restaurer sur place. .

Bosc-le-Hard 76850 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 33 30 53

