LE PERE NOEL EST AMOUREUX – COMEDIE DU FINISTERE ATELIER DES CAPUCINS Brest

LE PERE NOEL EST AMOUREUX Début : 2025-12-29 à 15:00. Tarif : – euros.

Le père noël est chez lui. Il prépare les cadeaux en sifflotant. Il est heureux. Il est amoureux. Il a donc la tête ailleurs ! Il mélange les cadeaux des enfants. Il se trompe de boîtes. Une grande boîte ? une moyenne boîte ? Ou une petite boîte ? Celle qui fait battre son cœur s’appelle Joséphine. Alors, Il lui écrit une lettre d’amour. Elle est belle. Elle est tellement belle que le père Noël se demande s’il est beau lui aussi. Il veut en avoir le cœur net et se regarde dans le miroir. Quelle est sa surprise en s’apercevant qu’il n’est pas si beau que ça ! « Ma barbe, elle est blanche, ça fait vieux … Je suis moche ! » s’exclame t-il. Il décide donc de raser sa barbe. Il est trop gros. Il décide donc de faire du sport. Pour la séduire, il va même lui écrire une chanson avec l’aide des enfants Ça y est ! Joséphine lui a répondu. Joséphine l’aime aussi. Quelle joie. ELLE L’AIME AUSSI . Mais… Que lit il ? « Je vous aime comme vous êtes, avec votre barbe blanche et votre jolie ventre rond » Catastrophe ! Comment va t-il faire ? Une barbe, ça ne pousse pas en deux minutes. Il a trouvé la solution. Il va commander sur internet une fausse barbe blanche.Pour les enfants dès 2 ans

Vous pouvez obtenir votre billet ici

COMEDIE DU FINISTERE ATELIER DES CAPUCINS 25 RUE DE PONTANIOU 29200 Brest 29