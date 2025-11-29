LE PERE NOEL EST ENRHUME – A LA FOLIE THEATRE – GRANDE FOLIE Paris

LE PERE NOEL EST ENRHUME Début : 2025-11-29 à 16:00. Tarif : – euros.

Un véritable conte musical de Noël, plein d’humour et de tendresse à partager en famille.Le Père Noël a éternué, le Père Noël a reniflé, le Père Noël… est enrhumé ?!Catastrophe, Noël approche et le Père Noël ne peut plus se lever ! Comment est-ce possible ? Ce n’était jamais arrivé ! Et comment les enfants auront-ils leurs cadeaux si le Père Noël ne peut pas les distribuer ? Heureusement que Maman Noël et le Lutin Gus sont là pour chercher une solution dans le grimoire magique !Ensemble, ils vont essayer toutes les recettes, toutes les potions pour guérir le Père Noël. Mais entre remèdes et chansons, arriveront-ils à trouver la bonne formule ? Presse : Que faire à Paris « Débordant d’énergie et de tendresse, ce spectacle saura captiver avec ses petites chansons, ses gags, ses grimaces… Un moment doux qui fleure bon l’esprit des fêtes. » Catégorie : Comédie jeune publicDurée : 55 minAge : de 2 à 8 ans

A LA FOLIE THEATRE – GRANDE FOLIE 6, RUE DE LA FOLIE-MÉRICOURT 75011 Paris 75