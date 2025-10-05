LE PERE NOEL EST ENRHUME – LABLASCENE Lablachere

LE PERE NOEL EST ENRHUME – LABLASCENE Lablachere mercredi 24 décembre 2025.

LE PERE NOEL EST ENRHUME Début : 2025-12-24 à 15:00. Tarif : – euros.

Panique au Pôle Nord ! Le père Noël a éternué, le père Noël a reniflé, le père Noël… Est enrhumé ?Catastrophe, Noël approche et le père Noël ne peut plus se lever ! Comment est-ce possible ? Ce n’était jamais arrivé ! Et comment les enfants auront-ils leurs cadeaux si le père Noël ne peut pas les distribuer ?Heureusement que Maman Noël et le Lutin Gus sont là pour chercher une solution dans le grimoire magique !Ensemble ils vont essayer toutes les recettes, toutes les potions pour guérir le père Noël. Mais entre remèdes et chansons, arriveront-ils à trouver la bonne formule ?Un véritable conte musical de Noël plein d’humour, de tendresse et de magie pour petits et grands flocons.Auteur(s) : Claire TraxelleArtiste(s) : François Tantot, Gaëlle Le RoyMetteur en scène : Les Babilleurs

LABLASCENE 122 CHEMIN DU RIEUBLANQUET 07230 Lablachere 07