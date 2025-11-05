Le Père Noël est enrhumé – un spectacle musical pour enfants A La Folie Théâtre Paris

Le Père Noël est enrhumé – un spectacle musical pour enfants A La Folie Théâtre Paris mercredi 5 novembre 2025.

Le Père Noël a

éternué, le Père Noël a reniflé, le Père Noël… est enrhumé ?!

Catastrophe, Noël

approche et le Père Noël ne peut plus se lever ! Comment est-ce possible ? Ce

n’était jamais arrivé ! Et comment les enfants auront-ils leurs cadeaux si le

Père Noël ne peut pas les distribuer ? Heureusement que Maman Noël et le Lutin

Gus sont là pour chercher une solution dans le grimoire magique !

Ensemble, ils vont

essayer toutes les recettes, toutes les potions pour guérir le Père Noël. Mais

entre remèdes et chansons, arriveront-ils à trouver la bonne formule ?

Un véritable conte musical de Noël, plein d’humour et de tendresse à partager en famille.

Du lundi 22 décembre 2025 au dimanche 04 janvier 2026 :

samedi, dimanche

de 16h00 à 16h55

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 10h30 à 11h25

Du mercredi 05 novembre 2025 au dimanche 21 décembre 2025 :

mercredi, samedi, dimanche

de 16h00 à 16h55

Fermé le jeudi 01 janvier 2026

Fermé du mercredi 24 décembre 2025 au jeudi 25 décembre 2025

payant

Tarif adulte : 16€

Tarif enfant : 12€

Public tout-petits et enfants. A partir de 2 ans. Jusqu’à 8 ans.

A La Folie Théâtre 6 rue de la Folie Méricourt 75011 Paris

https://folietheatre.com/?page=Spectacle&spectacle=362 +33143551480 contact@folietheatre.com https://www.facebook.com/alafolie.theatre/ https://www.facebook.com/alafolie.theatre/