Le Père Noël est Neuf artistes Atelier de Cath Crozon
Le Père Noël est Neuf artistes Atelier de Cath Crozon jeudi 11 décembre 2025.
Le Père Noël est Neuf artistes
Atelier de Cath 1 Rue Surcouf Crozon Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-11 11:00:00
fin : 2025-12-14 18:00:00
Date(s) :
2025-12-11
Collectif de Neuf artistes, Céramique, Peinture et Sculpture Cath Cordonnier, Les Ondes Déferlantes, La Cabane à Flot, Tiffen Grès Création, Elodie Delaunay, Violaine Picaut, La Beauté des Banalités, Marcelle Gourcuff et Katel. Expo Vente Accès libre .
Atelier de Cath 1 Rue Surcouf Crozon 29160 Finistère Bretagne +33 6 70 00 45 10
English :
L’événement Le Père Noël est Neuf artistes Crozon a été mis à jour le 2025-12-05 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime