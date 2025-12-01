Le Père Noël est Neuf artistes Atelier de Cath Crozon

Le Père Noël est Neuf artistes

Atelier de Cath 1 Rue Surcouf Crozon Finistère

Début : 2025-12-11 11:00:00

fin : 2025-12-14 18:00:00

2025-12-11

Collectif de Neuf artistes, Céramique, Peinture et Sculpture Cath Cordonnier, Les Ondes Déferlantes, La Cabane à Flot, Tiffen Grès Création, Elodie Delaunay, Violaine Picaut, La Beauté des Banalités, Marcelle Gourcuff et Katel. Expo Vente Accès libre .

Atelier de Cath 1 Rue Surcouf Crozon 29160 Finistère Bretagne +33 6 70 00 45 10

