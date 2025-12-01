Le Père Noël est un biker La Moutète Orthez
Le Père Noël est un biker
La Moutète Avenue de la Moutète Orthez Pyrénées-Atlantiques
Le matin musique irlandaise
Toute la journée animations, stand-expo motos, parade motos, baptêmes à moto .
La Moutète Avenue de la Moutète Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 69 00 83
