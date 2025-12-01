Le Père Noël est un biker La Moutète Orthez

Le Père Noël est un biker La Moutète Orthez samedi 13 décembre 2025.

Le Père Noël est un biker

La Moutète Avenue de la Moutète Orthez Pyrénées-Atlantiques

Le matin musique irlandaise

Toute la journée animations, stand-expo motos, parade motos, baptêmes à moto .

La Moutète Avenue de la Moutète Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 69 00 83

