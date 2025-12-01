Le Père Noël est un dubber L’Atelier Cluses

Le Père Noël est un dubber

L’Atelier 1325, avenue Georges Clémenceau Cluses Haute-Savoie

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

ou jouet d’un montant équivalent (soirée caritative en faveur des Bébés du cœur des Restos du Cœur).

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-12 20:00:00

fin : 2025-12-12 00:00:00

Date(s) :

2025-12-12

King Shiloh Sound System, basé à Amsterdam, aux Pays-Bas, est un soundsystem roots, reggae & dub international, indépendant, fondé en 1991 et inspiré par le mouvement Rastafari.

L’Atelier 1325, avenue Georges Clémenceau Cluses 74300 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 98 97 45 adminallobroges@cluses.fr

English : Santa is a dubber

King Shiloh Sound System, based in Amsterdam, Netherlands, is an international, independent roots, reggae & dub soundsystem founded in 1991 and inspired by the Rastafari movement.

German :

King Shiloh Sound System mit Sitz in Amsterdam, Niederlande, ist ein internationales, unabhängiges Roots-, Reggae- & Dub-Soundsystem, das 1991 gegründet wurde und von der Rastafari-Bewegung inspiriert wurde.

Italiano :

King Shiloh Sound System, con sede ad Amsterdam, Paesi Bassi, è un soundsystem internazionale indipendente di roots, reggae e dub fondato nel 1991 e ispirato al movimento Rastafari.

Espanol :

King Shiloh Sound System, con sede en Ámsterdam (Países Bajos), es un soundsystem internacional independiente de roots, reggae y dub fundado en 1991 e inspirado en el movimiento rastafari.

