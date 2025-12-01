Le Père Noël est un dubber L’Atelier Cluses
Le Père Noël est un dubber L’Atelier Cluses vendredi 12 décembre 2025.
Le Père Noël est un dubber
L’Atelier 1325, avenue Georges Clémenceau Cluses Haute-Savoie
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
ou jouet d’un montant équivalent (soirée caritative en faveur des Bébés du cœur des Restos du Cœur).
Début : 2025-12-12 20:00:00
fin : 2025-12-12 00:00:00
2025-12-12
King Shiloh Sound System, basé à Amsterdam, aux Pays-Bas, est un soundsystem roots, reggae & dub international, indépendant, fondé en 1991 et inspiré par le mouvement Rastafari.
L’Atelier 1325, avenue Georges Clémenceau Cluses 74300 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 98 97 45 adminallobroges@cluses.fr
English : Santa is a dubber
King Shiloh Sound System, based in Amsterdam, Netherlands, is an international, independent roots, reggae & dub soundsystem founded in 1991 and inspired by the Rastafari movement.
German :
King Shiloh Sound System mit Sitz in Amsterdam, Niederlande, ist ein internationales, unabhängiges Roots-, Reggae- & Dub-Soundsystem, das 1991 gegründet wurde und von der Rastafari-Bewegung inspiriert wurde.
Italiano :
King Shiloh Sound System, con sede ad Amsterdam, Paesi Bassi, è un soundsystem internazionale indipendente di roots, reggae e dub fondato nel 1991 e ispirato al movimento Rastafari.
Espanol :
King Shiloh Sound System, con sede en Ámsterdam (Países Bajos), es un soundsystem internacional independiente de roots, reggae y dub fundado en 1991 e inspirado en el movimiento rastafari.
