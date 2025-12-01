Le Père Noël est un Petit Polyson Jacques Bravo Paris
Le Père Noël est un Petit Polyson Jacques Bravo Paris mercredi 17 décembre 2025.
Venez partager un moment musical plein de magie autour du concert « Le Père Noël est un Petit Polyson » !
Entrée solidaire
Tous les jouets seront collectés par la Croix-Rouge française du 9ᵉ arrondissement et offerts aux enfants accompagnés par l’association.
Concert proposé par la Chorale des Petits Polysons.
Le mercredi 17 décembre 2025
de 19h00 à 22h00
gratuit sous condition
L’entrée se fait sous forme d’un jouet neuf d’une valeur d’environ 8 euros.
Tout public.
Jacques Bravo 14-18, rue de la Tour de Dames 75009 Paris