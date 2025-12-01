Le Père Noël est un Petit Polyson Jacques Bravo Paris

Venez partager un moment musical plein de magie autour du concert « Le Père Noël est un Petit Polyson » !

Entrée solidaire

Tous les jouets seront collectés par la Croix-Rouge française du 9ᵉ arrondissement et offerts aux enfants accompagnés par l’association.

Concert proposé par la Chorale des Petits Polysons.

Le mercredi 17 décembre 2025

de 19h00 à 22h00

gratuit sous condition

L’entrée se fait sous forme d’un jouet neuf d’une valeur d’environ 8 euros.

Tout public.

Jacques Bravo 14-18, rue de la Tour de Dames 75009 Paris