Le père Noël est un Salsero Centre Paris Anim’ Poterne des Peupliers PARIS

Le principe reste le même : 1 jouet = 1 entrée.

Apportez un jouet neuf (ou en très bon état) à l’entrée : il sera offert à la Croix-Rouge pour être distribué aux familles avant les fêtes.

Après le succès de l’an dernier, le Père Noël revient avec encore plus de chaleur, de musique et de solidarité !

Une soirée festive, dansante et solidaire à ne pas manquer ! Venez célébrer Noël autrement : en partageant, en dansant et en semant un peu de bonheur autour de vous

Le vendredi 12 décembre 2025

de 19h00 à 22h00

gratuit Tout public. A partir de 3 ans. Jusqu’à 99 ans.

Centre Paris Anim’ Poterne des Peupliers 1 rue Gouthière 75013 PARIS

Centre Paris Anim' Poterne des Peupliers 1 rue Gouthière 75013 PARIS

https://my.weezevent.com/le-pere-noel-est-un-salsero +33145884668 poternedespeuliers@ligueparis.org