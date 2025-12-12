Le père Noël est un Salsero Centre Paris Anim’ Poterne des Peupliers PARIS
Le principe reste le même : 1 jouet = 1 entrée.
Apportez un jouet neuf (ou en très bon état) à l’entrée : il sera offert à la Croix-Rouge pour être distribué aux familles avant les fêtes.
Après le succès de l’an dernier, le Père Noël revient avec encore plus de chaleur, de musique et de solidarité !
Une soirée festive, dansante et solidaire à ne pas manquer ! Venez célébrer Noël autrement : en partageant, en dansant et en semant un peu de bonheur autour de vous
Le vendredi 12 décembre 2025
de 19h00 à 22h00
gratuit Tout public. A partir de 3 ans. Jusqu’à 99 ans.
Centre Paris Anim’ Poterne des Peupliers 1 rue Gouthière 75013 PARIS
