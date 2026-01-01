Le Père Noël est une ordure Salle de spectacle An Dour Meur Plestin-les-Grèves
Le Père Noël est une ordure Salle de spectacle An Dour Meur Plestin-les-Grèves dimanche 25 janvier 2026.
Le Père Noël est une ordure
Salle de spectacle An Dour Meur Impasse Yvonne Le Fustec Plestin-les-Grèves Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-25 14:30:00
fin : 2026-01-25
Date(s) :
2026-01-25
Par la compagnie théâtrale les bons jours ensemble .
Mise en scène d’Antoine Fondrier.
Une comédie en 2 actes.
Au profit de la Croix Rouge de Plestin-les-Grèves. .
Salle de spectacle An Dour Meur Impasse Yvonne Le Fustec Plestin-les-Grèves 22310 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 03 71 23 28
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Le Père Noël est une ordure Plestin-les-Grèves a été mis à jour le 2026-01-14 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose