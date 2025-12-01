Le père Noël est une ordure Soirée ciné chez Margaux Nogent-le-Rotrou
Le père Noël est une ordure Soirée ciné chez Margaux Nogent-le-Rotrou samedi 20 décembre 2025.
Le père Noël est une ordure Soirée ciné chez Margaux
42 Rue de Sully Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-20 20:00:00
fin : 2025-12-20
Date(s) :
2025-12-20
SPÉCIAL FÊTE SOIRÉE CINÉMA
Le père Noël est une ordure !
On se retrouve chez Margaux pour une soirée cosy et joyeuse avec l’équipe du Splendid à son top !! Un classique à ne pas rater juste avant le réveillon du 24
Résa vivement conseillée 02 37 37 27 14
> Nogent-le-Rotrou Chez Margaux
SPÉCIAL FÊTE SOIRÉE CINÉMA
Le père Noël est une ordure !
On se retrouve chez Margaux pour une soirée cosy et joyeuse avec l’équipe du Splendid à son top !! Un classique à ne pas rater juste avant le réveillon du 24
Résa vivement conseillée 02 37 37 27 14
> Nogent-le-Rotrou Chez Margaux, rue de Sully .
42 Rue de Sully Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 37 27 14 barriermargaux@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
PARTY SPECIAL MOVIE NIGHT ?
Santa Claus is a scumbag!
Join us at Margaux’s for a cosy, joyous evening with the Splendid team at their very best! A classic not to be missed just before Christmas Eve on the 24th?
Reservations highly recommended: 02 37 37 27 14
> Nogent-le-Rotrou Chez Margaux
L’événement Le père Noël est une ordure Soirée ciné chez Margaux Nogent-le-Rotrou a été mis à jour le 2025-12-16 par OTs DU PERCHE