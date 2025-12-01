Le père Noël est une ordure Soirée ciné chez Margaux

42 Rue de Sully Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20 20:00:00

fin : 2025-12-20

Date(s) :

2025-12-20

SPÉCIAL FÊTE SOIRÉE CINÉMA

Le père Noël est une ordure !

On se retrouve chez Margaux pour une soirée cosy et joyeuse avec l’équipe du Splendid à son top !! Un classique à ne pas rater juste avant le réveillon du 24

Résa vivement conseillée 02 37 37 27 14

> Nogent-le-Rotrou Chez Margaux

42 Rue de Sully Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 37 27 14 barriermargaux@gmail.com

English :

PARTY SPECIAL MOVIE NIGHT ?

Santa Claus is a scumbag!

Join us at Margaux’s for a cosy, joyous evening with the Splendid team at their very best! A classic not to be missed just before Christmas Eve on the 24th?

Reservations highly recommended: 02 37 37 27 14

> Nogent-le-Rotrou Chez Margaux

L’événement Le père Noël est une ordure Soirée ciné chez Margaux Nogent-le-Rotrou a été mis à jour le 2025-12-16 par OTs DU PERCHE