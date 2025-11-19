LE PERE NOEL EST UNE ORDURE – THEATRE LA COMEDIE DE LILLE Lille

LE PERE NOEL EST UNE ORDURE Début : 2026-03-14 à 18:00. Tarif : – euros.

THEATRE COMEDIE SOLFERINO PRÉSENTE : LE PERE NOEL EST UNE ORDUREDécouvrez la pièce à l’origine du film culte !Un soir de Noël, à la permanence téléphonique parisienne de l’association SOS Détresse Amitié, deux bénévoles, Pierre et Thérèse, sont perturbés par l’arrivée de personnages marginaux et farfelus provoquant des catastrophes en chaîne…Artistes : Les thibautinsAuteurs : La troupe du Splendid

Vous pouvez obtenir votre billet ici

THEATRE LA COMEDIE DE LILLE 204 RUE SOLFERINO 59000 Lille 59