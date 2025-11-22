Le Père Noël est une ordure Théâtre La Divine Comédie Paris
Le Père Noël est une ordure Théâtre La Divine Comédie Paris samedi 22 novembre 2025.
La ville est un animal monstrueux qui dévore sans pitié les faibles… Mais c’est sans compter sur une poignée d’hommes et de femmes bénévoles qui ont créé « détresse amitié » pour briser ce mur de silence.
La veille de noël, ces mots résonnent plus fort dans la nuit et les désespérés arrivent un à un, tels les moustiques attirés par la lumière.
Pierre arrivera-t-il à appliquer son plan de drague malgré la présence envahissante de Zézette et de Félix ? Thérèse saura-t-elle trouver le courage d’avouer son amour ? La sulfureuse Katia et le gentil Preskovic avec ses fameux chocolats lui laisseront-ils seulement le temps ?
Après deux saisons de succès , la comédie grinçante et pertinente sur les relations humaines, au charme unique des années 80 revient à la Divine Comédie.
Du samedi 22 novembre 2025 au jeudi 03 décembre 2026 :
payant
Public adultes.
Théâtre La Divine Comédie 2 Rue Saulnier 75009 Paris
