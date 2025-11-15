Le père Noël est une vieille grappe Saint-Didier-en-Velay
samedi 15 novembre 2025.
Le père Noël est une vieille grappe
Gymnase Saint-Didier-en-Velay Haute-Loire
Début : Samedi 2025-11-15
fin : 2025-11-15
2025-11-15
Soirée musicale et caritative organisée par l’association Grap’N’Roll
Plus d’informations à venir.
Gymnase Saint-Didier-en-Velay 43140 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes grapnroll43@gmail.com
English :
Musical and charity evening organized by the Grap’N’Roll association
More information to come.
German :
Musikalischer und karitativer Abend, der von der Organisation Grap’N’Roll organisiert wird
Weitere Informationen folgen in Kürze.
Italiano :
Serata musicale e di beneficenza organizzata dall’associazione Grap’N’Roll
Ulteriori informazioni in arrivo.
Espanol :
Velada musical y benéfica organizada por la asociación Grap’N’Roll
Más información próximamente.
L’événement Le père Noël est une vieille grappe Saint-Didier-en-Velay a été mis à jour le 2025-07-16 par Office de Tourisme Loire Semène