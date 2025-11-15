Le père Noël est une vieille grappe Saint-Didier-en-Velay

Le père Noël est une vieille grappe

Gymnase Saint-Didier-en-Velay Haute-Loire

Début : Samedi 2025-11-15

fin : 2025-11-15

Soirée musicale et caritative organisée par l’association Grap’N’Roll

Plus d’informations à venir.

Gymnase Saint-Didier-en-Velay 43140 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes grapnroll43@gmail.com

English :

Musical and charity evening organized by the Grap’N’Roll association

More information to come.

German :

Musikalischer und karitativer Abend, der von der Organisation Grap’N’Roll organisiert wird

Weitere Informationen folgen in Kürze.

Italiano :

Serata musicale e di beneficenza organizzata dall’associazione Grap’N’Roll

Ulteriori informazioni in arrivo.

Espanol :

Velada musical y benéfica organizada por la asociación Grap’N’Roll

Más información próximamente.

