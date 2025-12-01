Le Père Noël et ses lutins Esplanade du centre commercial Le Grand-Village-Plage
Le Père Noël et ses lutins Esplanade du centre commercial Le Grand-Village-Plage vendredi 19 décembre 2025.
Le Père Noël et ses lutins
Esplanade du centre commercial Boulevard de la Plage Le Grand-Village-Plage Charente-Maritime
Début : 2025-12-19
fin : 2025-12-19
2025-12-19
Cette année encore, venez à la rencontre du Père Noël dans un décor inédit avec ambiance musicale.
Esplanade du centre commercial Boulevard de la Plage Le Grand-Village-Plage 17370 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
English : Santa and his elves
Once again this year, come and meet Santa Claus in a unique setting, complete with live music.
German : Der Weihnachtsmann und seine Elfen
Treffen Sie auch in diesem Jahr den Weihnachtsmann in einer neuen Umgebung mit musikalischer Untermalung.
Italiano :
Anche quest’anno, venite a incontrare Babbo Natale in un ambiente unico con musica dal vivo.
Espanol : Papá Noel y sus elfos
Un año más, venga a conocer a Papá Noel en un entorno único con música en directo.
