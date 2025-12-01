Le Père Noël et ses lutins Esplanade du centre commercial Le Grand-Village-Plage

Le Père Noël et ses lutins Esplanade du centre commercial Le Grand-Village-Plage vendredi 19 décembre 2025.

Le Père Noël et ses lutins

Esplanade du centre commercial Le Grand-Village-Plage

Début : 2025-12-19

fin : 2025-12-19

2025-12-19

Cette année encore, venez à la rencontre du Père Noël dans un décor inédit avec ambiance musicale.

Esplanade du centre commercial Boulevard de la Plage Le Grand-Village-Plage 17370 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 47 50 18

English : Santa and his elves

Once again this year, come and meet Santa Claus in a unique setting, complete with live music.

German : Der Weihnachtsmann und seine Elfen

Treffen Sie auch in diesem Jahr den Weihnachtsmann in einer neuen Umgebung mit musikalischer Untermalung.

Italiano :

Anche quest’anno, venite a incontrare Babbo Natale in un ambiente unico con musica dal vivo.

Espanol : Papá Noel y sus elfos

Un año más, venga a conocer a Papá Noel en un entorno único con música en directo.

L’événement Le Père Noël et ses lutins Le Grand-Village-Plage a été mis à jour le 2025-09-25 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes