Le Père Noël et son lutin

Dans les rues du centre ville Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 14:00:00

fin : 2025-12-17 18:00:00

Date(s) :

2025-12-13 2025-12-17 2025-12-20

Déambulation dans les rues du centre ville. Présence du Père Noël et de son lutin également sur le marché du samedi matin Place des Clercs.

Dans les rues du centre ville Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 44 90 40

English :

Strolling through the streets of the town center. Santa Claus and his elf will also be present at the Saturday morning market on Place des Clercs.

German :

Umzug durch die Straßen des Stadtzentrums. Präsenz des Weihnachtsmanns und seines Elfen auch auf dem Markt am Samstagmorgen Place des Clercs.

Italiano :

Passeggiando per le vie del centro. Babbo Natale e il suo elfo saranno presenti anche al mercato del sabato mattina in Place des Clercs.

Espanol :

Paseando por las calles del centro de la ciudad. Papá Noel y su duende también estarán presentes en el mercado del sábado por la mañana en la Place des Clercs.

L’événement Le Père Noël et son lutin Valence a été mis à jour le 2025-11-06 par Valence Romans Tourisme