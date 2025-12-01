Le Père Noël fait halte à Treignat ! Salle des fêtes Treignat

Salle des fêtes 1 place Saint Julien Treignat Allier

Début : 2025-12-12 16:45:00
2025-12-12

Cette année, le Père Noël s’arrête… à Treignat !
Il vous donne rendez-vous pour un moment magique et festif !

Au programme
Maquillage par Odyle Pérot
Distribution de friandises
Marché de Noël des écoles du RPI
Spectacle des enfants
Salle des fêtes 1 place Saint Julien Treignat 03380 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 28 60 22  tourisme@cc-pays-huriel.com

English :

This year, Santa Claus is stopping? in Treignat!
We look forward to seeing you for a magical, festive occasion!

On the program:
Face painting by Odyle Pérot
Distribution of sweets
RPI school Christmas market
Children’s show

L’événement Le Père Noël fait halte à Treignat ! Treignat a été mis à jour le 2025-12-02 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ