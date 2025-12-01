Le Père Noël fait halte à Treignat ! Salle des fêtes Treignat

Le Père Noël fait halte à Treignat !

Salle des fêtes 1 place Saint Julien Treignat Allier

Début : 2025-12-12 16:45:00

fin : 2025-12-12

Date(s) :

2025-12-12

Cette année, le Père Noël s’arrête… à Treignat !

Il vous donne rendez-vous pour un moment magique et festif !



Au programme

Maquillage par Odyle Pérot

Distribution de friandises

Marché de Noël des écoles du RPI

Spectacle des enfants

Salle des fêtes 1 place Saint Julien Treignat 03380 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 28 60 22 tourisme@cc-pays-huriel.com

English :

This year, Santa Claus is stopping? in Treignat!

We look forward to seeing you for a magical, festive occasion!



On the program:

Face painting by Odyle Pérot

Distribution of sweets

RPI school Christmas market

Children’s show

