Le Père Noël fait sa tournée !

Place du Marché Halles du marché Saint-Georges-de-Didonne Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20 11:00:00

fin : 2025-12-20

Date(s) :

2025-12-20 2025-12-24

Retrouve le le 20 décembre aux Halles du Marché et le 24 décembre sur la place de Didonne. Il viendra avec sa hotte, son sourire… et sûrement quelques blagues de lutin ! Ho ho ho !

Place du Marché Halles du marché Saint-Georges-de-Didonne 17110 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine nesg17110@gmail.com

English :

Santa Claus makes his rounds!

Meet him on December 20 at Les Halles du Marché and on December 24 at Place de Didonne. He’ll be bringing his sack, his smile? and a few elf jokes! Ho ho ho!

German :

Der Weihnachtsmann macht seine Runde!

Du findest ihn am 20. Dezember in den Markthallen und am 24. Dezember auf dem Place de Didonne. Er kommt mit seinem Sack, seinem Lächeln? und sicher auch mit ein paar Wichtelwitzen! Ho ho ho!

Italiano :

Babbo Natale sta facendo il suo giro!

Venite a incontrarlo il 20 dicembre a Les Halles du Marché e il 24 dicembre a Place de Didonne. Porterà il suo sacco, il suo sorriso e qualche scherzo da elfo! Ho ho ho!

Espanol :

Papá Noel está de ronda

Venga a verle el 20 de diciembre en Les Halles du Marché y el 24 de diciembre en la plaza de Didonne. Llevará su saco, su sonrisa… ¡y algunos chistes de elfos! ¡Ho ho ho!

