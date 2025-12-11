Le Père Noël passe par Savignac de Miremont Salle communale Savignac-de-Miremont
Le Père Noël passe par Savignac de Miremont Salle communale Savignac-de-Miremont dimanche 21 décembre 2025.
Salle communale Route des écoles Savignac-de-Miremont Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
2025-12-21
2025-12-21
16h. Un petit goûter sera offert aux enfants et aux plus grands !
+33 5 53 03 24 11
English : Le Père Noël passe par Savignac de Miremont
16h. A snack will be served for children and adults alike!
