« Le Père Noël perd son costume » Espace François Mitterrand, traverse Chapelle des filles Allauch

« Le Père Noël perd son costume » Espace François Mitterrand, traverse Chapelle des filles Allauch lundi 22 décembre 2025.

« Le Père Noël perd son costume »

Lundi 22 décembre 2025.

A 11h. Espace François Mitterrand, traverse Chapelle des filles Espace François Mitterrand Allauch Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-22

fin : 2025-12-22

Date(s) :

2025-12-22

Spectacle familial Le Père-Noël perd son costume par l’association JANKENPON.

Bienvenue à Santa-Land, la ville des lutins, située très, très loin dans le froid du pôle Nord. Vous allez visiter l’atelier du Père Noël, où se mêlent bonne humeur, joie et fabrication de tous les cadeaux. Alors que les derniers préparatifs se terminent, que le feu crépite dans la cheminée, que les rennes sont attelés et prêts à partir, l’alarme retentit à Santa-Land ! Le costume du Père Noël a disparu ! Venez aider Lulu et Lola, les lutins, ainsi que la fée Tilda, à retrouver le costume et à préserver la magie de Noël.



Public de 3 à 10 ans. .

Espace François Mitterrand, traverse Chapelle des filles Espace François Mitterrand Allauch 13190 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 10 49 30 bibliotheque@allauch.com

English :

Family show « Le Père-Noël perd son costume » by the JANKENPON association.

German :

Familienvorstellung « Der Weihnachtsmann verliert seinen Anzug » vom Verein JANKENPON.

Italiano :

Spettacolo per famiglie « Le Père-Noël perd son costume » dell’associazione JANKENPON.

Espanol :

Espectáculo familiar « Le Père-Noël perd son costume » de la asociación JANKENPON.

L’événement « Le Père Noël perd son costume » Allauch a été mis à jour le 2025-09-04 par Maison du Tourisme d’Allauch