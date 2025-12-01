Le Père Noël perd son costume Le 16/19 Comédie Marseille Marseille 7e Arrondissement

Le Père Noël perd son costume

Mercredi 17 décembre 2025 de 11h à 11h45. Le 16/19 Comédie Marseille 16 quai de Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 12 – 12 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-17 11:00:00

fin : 2025-12-17 11:45:00

Date(s) :

2025-12-17

Pour les enfants à partir de 3 ans Enfants

Bienvenue à Santa-Land, la ville des lutins, située très, très loin dans le froid du pôle Nord. Vous allez visiter l’atelier du Père Noël, où se mêlent bonne humeur, joie et fabrication de tous les cadeaux. Alors que les derniers préparatifs se terminent, que le feu crépite dans la cheminée, que les rennes sont attelés et prêts à partir, l’alarme retentit à Santa Land ! Le costume du Père Noël a disparu ! Mais où a-t-il bien pu passer ? Venez aider Lulu et Lola, les lutins, ainsi que la fée Tilda, à retrouver le costume et à préserver la magie de Noël.



Auteur Kevin Mostefa



Comédiens Aurélia Marcel & Kevin Mostefa .

Le 16/19 Comédie Marseille 16 quai de Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 54 95 00 CONTACT.CDM1@ORANGE.FR

English :

For children aged 3 and over

L’événement Le Père Noël perd son costume Marseille 7e Arrondissement a été mis à jour le 2025-12-12 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille