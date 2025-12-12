Le Père noël prend la vague ● Noël 2025 Soorts-Hossegor
Le Père noël prend la vague à Soorts-Hossegor !
Breaking news le Père noël a troqué ses rennes contre une shortboard, et il sera mercredi 17 décembre à la Centrale ♂️
Rendez-vous à partir de 16h pour assister à une session de surf inoubliable suivi d’une rencontre avec le Père noël pour les plus petits. (Événement soumis aux conditions météo) .
Soorts-Hossegor 40150 Landes Nouvelle-Aquitaine
Santa Claus takes to the waves in Soorts-Hossegor!
