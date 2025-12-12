Le Père noël prend la vague ● Noël 2025

Soorts-Hossegor

Début : 2025-12-17

fin : 2026-01-17

2025-12-17

Le Père noël prend la vague à Soorts-Hossegor !

Breaking news le Père noël a troqué ses rennes contre une shortboard, et il sera mercredi 17 décembre à la Centrale ‍♂️

Rendez-vous à partir de 16h pour assister à une session de surf inoubliable suivi d’une rencontre avec le Père noël pour les plus petits. (Événement soumis aux conditions météo) .

Soorts-Hossegor 40150 Landes Nouvelle-Aquitaine

English :

Santa Claus takes to the waves in Soorts-Hossegor!

