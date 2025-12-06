Le père Noël sera de passage Salle polyvalente Fort-du-Plasne

Le père Noël sera de passage

Le Père Noël sera de passage ce samedi 6 décembre à Fort du Plasne.

A 10h, les enfants du village se retrouveront sur la place du village afin d’accueillir le Père Noël avec des chants et de la musique jouée par notre trio de trompettiste.

Ce cortège, accompagnée d’ânes, partira ensuite pour une petite balade avec retour à la petite salle.

Pour terminer cette matinée, un pot de l’amitié sera offert par l’association Patrimoine & Tradition. .

