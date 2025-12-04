LE PÈRE NOËL SORT LE JEUDI Lattes

LE PÈRE NOËL SORT LE JEUDI

Avenue de l’Agau Lattes Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-04

fin : 2025-12-18

Date(s) :

2025-12-04 2025-12-11 2025-12-18

Le Père Noël sort le jeudi… et vous ?

En décembre, le Mas du Cheval rouvre ses jeudis soirs pour vous plonger dans la magie de Noël

Ambiance festive, animations culinaires, musique et bons moments à partager entre collègues ou entre amis

Début des festivités 19h 1h (tous les jeudis de décembre, sauf le 25.)

Pour vos soirées d’équipe, profitez de la semi-privatisation un espace VIP et un buffet sur mesure à partager entre collègues dans une ambiance festive !

C’est la fin de l’année, Noël approche… Célébrons-le ensemble ! .

English :

Santa comes out on Thursday? and you?

In December, Mas du Cheval reopens its Thursday evenings to immerse you in the magic of Christmas

A festive atmosphere, culinary delights, music and good times to share with colleagues and friends

German :

Der Weihnachtsmann kommt donnerstags raus? und Sie?

Im Dezember öffnet das Mas du Cheval wieder seine Donnerstagabende, um Sie in den Zauber der Weihnacht zu versetzen

Festliche Atmosphäre, kulinarische Animationen, Musik und schöne Momente, die Sie mit Kollegen oder Freunden teilen können

Italiano :

Giovedì esce Babbo Natale e voi?

A dicembre, il Mas du Cheval riapre i giovedì sera per immergervi nella magia del Natale

Atmosfera festosa, intrattenimento culinario, musica e divertimento da condividere con colleghi o amici

Espanol :

Papá Noel sale el jueves… ¿y tú?

En diciembre, el Mas du Cheval reabre sus veladas de los jueves para sumergirle en la magia de la Navidad

Ambiente festivo, animación culinaria, música y buenos momentos para compartir con colegas o amigos

