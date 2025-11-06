Le périnée Maison de quartier de la Bottière Nantes

Le périnée Maison de quartier de la Bottière Nantes jeudi 6 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-06 14:00 – 16:15

Gratuit : non Libre et conscient, à partir de 2€ Adulte, En famille

Atelier animé par Amandine Cornée Houmard, KinésithérapeuteL’atelier du périnée est un temps pour soi, pour se découvrir et mieux se connaître.La majorité des femmes prennent conscience de leur périnée à l’arrivée de leur premier enfant. Pourtant, il est sollicité en permanence et son rôle est fondamental.Après quelques rappels anatomiques, nous évoquerons le lien entre le périnée et la sangle abdominale, nous parlerons de la respiration et de l’importance de la posture.Vous repartirez avec des astuces pour préserver votre périnée au quotidien et vous pourrez poser toutes vos questions sur la rééducation, la sexualité, la continence…-Kinésithérapeute depuis 10 ans, Amandine Cornée Houmard s’est spécialisée dans la prise en charge des nourrissons et de la santé de la femme, particulièrement au cours de la grossesse et durant le post-partum.Curieuse et passionnée, elle continue de se former chaque année pour être au plus proche des problématiques des femmes et des enfants.Elle a à cœur de partager et de donner les outils nécessaires aux familles pour les rendre actrices de leur santé, et plus particulièrement de permettre aux femmes de s’épanouir grâce à la connaissance de leur périnée. La prévention est au cœur de sa pratique quotidienne, parce que le savoir c’est le pouvoir.

Maison de quartier de la Bottière Doulon – Bottière Nantes 44300

02 40 41 58 20 https://metropole.nantes.fr/infonantes/equipement/E4549-m.-de-quartier-bottiere MQ-Bottiere@mairie-nantes.fr https://www.helloasso.com/associations/trust/evenements/le-perinee