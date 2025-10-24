Le Pérou, Par-delà les Chemins Sacrés Loft Cinémas Châtellerault

Le Pérou, Par-delà les Chemins Sacrés

Loft Cinémas 5 allée du Châtelet Châtellerault Vienne

Début : 2026-01-16

fin : 2026-01-16

Date(s) :

2026-01-16

Forte et vibrante, cette aventure nous transporte sur les chemins sacrés du Pérou, des sources de l’Amazone au Bongo de Manique. Arequipa, la ville blanche, Cuzco, l’ancienne capitale de l’empire Inca, une traversée intense jusqu’à la cité perdue, le Machu Picchu, vestige extraordinaire de la grandeur de la civilisation Inca. A travers les eaux bouillonnantes de l’Urubamba, les chemins escarpés des canyons du Colca, à pied, en train, en pirogue, parmi les lamas et les condors, nous découvrons le cœur d’une des terres à l’histoire la plus ancienne et la plus riche au monde. .

